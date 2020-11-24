"حسان" رفض المكافأة المالية بعد رد 100 ألف جنيه ووافق على التكريم

"رفض المكافأة المالية ووافق علي التكريم بشهادة تقدير" هكذا ضرب الشاب محمد حسان حسن القلاح، 34 سنة سائق توك توك بقرية "دملاش" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، المثل بأمانته عندما رفض مكافأة سيدة رد لها مبلغ 100 ألف جنيه، نسيتهم بحقيبة في التوك توك، ووافق علي تكريم رئيس مركز بلقاس له ومنحه شهادة تقدير.

"عمري ما أخدت حاجة مش بتاعتي، ولا نظرت لشيء ليس ملكي" هكذا أكد محمد حسان، سائق التوك توك، وقال إنني لم أتردد لحظة واحدة في رد المبلغ لأصحابه، والمشكلة أني وجدت البعض يلومني أني رديت المبلغ بدون مقابل، لكن لو فعلت هذا يكون سرقة لأني يمكن أن أصل إلي صاحب المبلغ كما فعلت .

وأضاف حسان لـ"الوطن": "رفضت أي مبلغ مكافأة وحينما استدعاني رئيس المركز وافقت وذهبت إليه ووجدت شهادة تقدير وكانت سعادتي بها تفوق أي سعادة لأنها هي الباقية لأبنائي" وأشار إلي أن أسرة صاحبة المبلغ عرضت دفع مكافأة مالية لي مرتين وأنا رفضت، مرة عندما أعدت المبلغ لهم، والمرة الأخرى عندما حضروا إلي بيتي، واستقبلتهم وكانت زيارة سعيدة بالنسبة لي لكن رفضت أيضا.

وكرم الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، اليوم، الشاب في مكتبه، ومنحه شهادة تقدير وذلك لأمانته، وأكد رئيس المركز أن "محمد" قدوة يحتذى بها ومثال للأمانة وينتظره أجر كبير من الله على هذه الأمانة التي لا تقدر بثمن.

ومن جانبه قال أيمن سمير، زوج بنت السيدة صاحبة المبلغ، إن هذا الشاب شرف لأي إنسان أن يتعرف عليه، فالإنسان الأمين رغم ظروفه المتواضعة "عينه مليانة" وتثق فيه لأبعد مدي، وأنا كسبت أخ جديد لي بهذا الموقف الإنساني، فهو تتجمع فيه العديد من الخصال الحسنة فعنهد " عزة نفس" لم أري عند غيره مثلها.