قتله جاره لسرقته.. كشف ملابسات ذبح سائق "توك توك" بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" مذبوحاً وملقى في أرض زراعية بمركز الخانكة، حيث تبين أن وراء الواقعة أحد جيران المجني عليه، قام باستدراجه بغرض السرقة، قبل أن يتخلص منه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن جثة المجني عليه، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة مجهولة ملقاة في قطعة أرض زراعية، بدائرة المركز مصابة بجروح ذبحية وقطعية في منطقة الرقبة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق من البحث الجنائي، بقيادة اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه يعمل سائق "توك توك"، مقيم بدائرة المركز، وقرر شقيقه بخروجه للعمل بتاريخ الواقعة، وعدم عودته، كما لم يتم العثور على المركبة قيادته.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فني معمل بإحدى الشركات، مُقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظراً لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليه، عقد العزم على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بهدف بيعها.

وأكد المتهم قيامه، بتاريخ الواقعة، بالاتصال بالمجنى عليه هاتفياً، وطلب منه الحضور إليه بمنطقة "أبو زعبل"، بدائرة المركز، بزعم توصيله إلى منزله، وأثناء استقلاله مركبة "التوك توك" رفقته، قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتَر" في رقبته، مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المركبة وهاتفه المحمول وهرب، وتخلص من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وكذا هاتف المجني عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية، وبيع "التوك توك" لأحد الأشخاص، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تم استهداف شريك المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجني عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.