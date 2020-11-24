مرشح بايدن للخارجية يدعو للتعاون لمعالجة مشكلات العالم

دعا وزير الخارجية الأمريكي المقبل أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى التعاون الدولي من أجل "معالجة مشكلات العالم".

وقال بلينكن، الذي سماه الرئيس المنتخب جو بايدن وزيرا للخارجية: "لا يمكننا بمفردنا أن نعالج مشكلات العالم، علينا أن نعمل مع الدول الأخرى".

وشدد خلال كلمة من ويلمينجتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، أثناء تقديم بايدن إدارته، على الحاجة إلى "التعاون" و"الشراكة".

وينحدر أنتوني بلينكن، البالغ من العمر 58 عاما، من عائلة لها تاريخ طويل مع السياسة الخارجية الأمريكية، إذ عمل والده وعمه سفيرين.

وشغل بلينكن منصب نائب مستشار الأمن القومي بين عامي 2013 و2015، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وبين عامي 2015 و2017، تولى الدبلوماسي المخضرم منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة.

يذكر أن بلينكن يتحدث الفرنسية بطلاقة، إذ التحق خلال طفولته بمدرسة في باريس، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ويلتحق بجامعة هارفارد.

وعقب تخرجه، عمل بلينكن كاتبا لصحيفة "ذي نيو ريببلك"، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، ومارس القانون في مدينتي نيويورك وباريس.