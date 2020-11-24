خبير استراتيجي: بايدن الرئيس المنتخب "إعلاميا" حتى يسلمه ترامب السلطة

قال صبحي عسيلة، الخبير بمركز الفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جو بايدن هو الرئيس المنتخب إعلاميًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن العرف هو اعتراف دونالد ترامب بالهزيمة أولا في الإعلان، ومن ثم يُصبح بايدن الرئيس المنتخب، ولكن حتى الآن هو رئيس منتخب إعلاميًا فقط، حتى اللحظة التي يعترف فيها الرئيس دونالد ترامب بخسارته.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن نبرة الرئيس دونالد ترامب العدائية بعد أول أيامه بعد خسارة الانتخابات، تغيرت في الوقت الحالي، بعد ظهور حقائق على الأرض.

وتابع أن الرئيس ترامب يتلقى لكمات ومشاغبات قوية فيما يخص القضاء، والذي كان يرى أنه يمكن أن يجعله يستمر كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك بدأ يضع قدمه على سلم النزول من الرئاسة، تمهيدًا لتسليم السلطة.

"ترامب": نقل السلطة إلى جو بايدن لا يعني الموافقة على نتائج الانتخابات

وكان "ترامب، قد صرح في تصريحات سابقة له، قائلا إن القرار الذي اتخذته إدارة الشؤون العامة (GSA) ببدء عملية نقل السلطة إلى جوزيف بايدن، لا يعني أنه موافق على نتائج الانتخابات.

وأضاف "ترامب" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما علاقة السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي مع الديمقراطيين، بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فسادا في التاريخ السياسي الأمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".