بعد انخفاض أسعار الذهب 17 جنيها.. نصائح عند شراء الشبكة

انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس الاثنين، وخسر الذهب نحو 17 جنيهًا في الجرام الواحد، ليسجل عيار 24 سعرا تراوح بين 911 و913 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 797 و799 جنيهًا، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 683 و685 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6 آلاف و392 جنيها.

نصائح عند شراء الشبكة الذهب

وقدّم نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، نصائح عبر "الوطن" عند شراء الذهب، قائلا إنّه يفضل الشراء في الوقت الذي ينخفض فيه سعر الذهب، ويحدث في هذا الوقت تراجع كبير في أسعار الذهب، فهو وقت مناسب للشراء.

وأضاف أنّه من الأفضل الشراء من مكان تم التعامل معه مُسبقًا من قبل أحد المعارف أو الأقارب أو الأصدقاء، فيجب أن يكون مكان الشراء موثوق به، مشددا على ضرورة التأكد من وجود الدمغة على المشغولات الذهبية، والحصول على فاتورة الشراء فهي الضامن الأساسي لحق المشتري.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ أسعار الذهب ترتبط بالمضاربات بمختلف البورصات العالمية، ولا تستقر عند سعر معين.

أما إذا كانت الشبكة ألماظ، فينصح نادي نجيب، المواطنين، بالحصول على فاتورة بها مواصفات الحجر، كما يجب أن يكون الفص أبيض وخالٍ من الشوائب.

وأوضح حسين عبدالصبور، تاجر مشغولات ذهبية، في حوار سابق لـ"الوطن"، طرق التفرقة بين الذهب الأصلي والصيني، موضحا أنّ أبرزها هو أنّ درجة لمعان الذهب الصيني أعلى من الطبيعي، بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إليه، كما أنّ ملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب الأصلي.

ووصلت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليا منذ 9 سنوات، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، ووجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا.