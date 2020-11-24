أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في مصر.. الأقل منذ 4 أشهر

تراجعت أسعار الذهب في نهاية معاملات الأمس بأسواق المال، بمقدار يتراوح ما بين 13 إلى 17 جنيهًا في الجرام الواحد، حيث كانت النسبة الأكبر في التراجع في عيار 24 الذي انخفض من 930 جنيهًا إلى 913 جنيهًا، وكان النصيب الأقل لعيار 18، الذي انخفض من 698 جنيهًا إلى 985 جنيهًا لتبدأ المعاملات الصباحية بنفس سعر الإغلاق.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6376 و6392 جنيهًا.

ماذا يحدث للذهب في أسواق المال؟

تراجعت أسعار الذهب 2%، إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، في أثناء تعاملات أمس الإثنين، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات بالولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض "كوفيد -19"، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام عدة عملات بنسبة 0.14%، وسجل نحو 92.52 نقطة.

ويتأثر الذهب بقوة أو ضعف الدولار بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين، فارتفاع الدولار يدفع الذهب للانخفاض، والعكس صحيح.

كيف تفرق بين الذهب الأصلي والصيني؟

ينصح حسين عبدالصبور تاجر مشغولات الذهب عند شراء مشغولات ذهبية بأن تكون من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة المتواجد بها، وعلى العميل الحصول على فاتورة صحيحة، مسجل فيها رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، والفاتورة أصل وضهر "مكربنه.

وأكّد ضرورة البحث عن الدمغة عند اختيار المشغولات الذهبية على المجوهرات والذهب، وهي تتمّ من مصلحة الدمغة والموازين، وهي عيار 24 ، 21 ، 18، وهناك أعيرة أخرى لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.

وأضاف تاجر المشغولات الذهبية، أنَّ درجة لمعان الذهب الصيني أعلى من الطبيعي بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إليه، كما أن ملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب ومن السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنّها غالبًا مضافة إلى المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب، كما يتفاعل الذهب الصيني مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرات في لون المشغولات على عكس الذهب الطبيعي.