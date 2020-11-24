"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن عودة البناء واشتراطاته الجديدة

رصدت "الوطن" فى "س و ج" كل ما تريد معرفته عن عودة البناء واشتراطاته خلال الفترة المقبلة، والضوابط التخطيطية المزمع تطبيقها قريبا ومن المسئول عنها، وما البدائل مع من لم يتصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى الأسئلة والأجوبة التالية:

- ماذا عن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها؟

.. عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى اجتماعات علي مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين بشأن اشتراطات البناء و تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدي مطابقتها للاشتراطات.

- هل الإدارات الهندسية ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص البناء؟

.. تراخيص البناء فى الاشتراطات الجديدة لن تكون مسئولية المحليات وحدها وإنما ستكون هناك جهات مختصة من كليات الهندسة ستشارك فى إصدار التراخيص ومراقبة التنفيذ.

- هل تم الاتفاق على ارتفاعات محددة ؟

.. لن يسمح بوجود أبراج شاهقة فى الأحياء أو فوضى فى البناء فالارتفاع سيكون وفق مساحة الشارع والمنطقة ولن يكون هناك بناء مخالف مرة أخرى.

- هل مجلس المحافظين الأخير تناول اشتراطات البناء؟

.. الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين بالأمس استعرض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم اعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.

- ما الهدف من تلك الاشتراطات؟

.. الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير علي المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

- ما الموقف من الحاصلين على تراخيص بناء من قبل؟

.. بالنسبة لمن حصلوا علي رخص للبناء قبل قرار حظر البناء خلال الشهور الماضية، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي.

- هل سيتم السماح بالبناء على الأرض الزراعية؟

.. لن يتم السماح بالبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وستكون هناك ضوابط صارمة في هذا الشأن.

- هل سيتم مد فترة حظر البناء المقرر انتهاءها الشهر الجارى؟

.. لن يتم مد فترة حظر البناء، ومن المتوقع إصدار الاشتراطات البنائية خلال أيام و تم الاتفاق على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها ورصد أى ملاحظات على اشتراطات البناء وتقييمها والعمل على علاجها تمهيدا لإصدار الاشتراطات النهائية.

- متى يستأنف نشاط البناء بعد وقف الحظر؟

.. خلال الشهر المقبل سيتم استئناف نشاط البناء مجددا

- لدى المواطنين تساؤلات كثيرة بشأن التراخيص واشتراطات البناء كيف يتم التعامل معهم ؟

.. سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

-ماذا عن الحالات التى لم تتقدم بطلبات تصالح؟

.. سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.

- ماذا عن التصالح فى مخالفات البناء؟

.. سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي 2.5 مليون طلب حتي الآن.

- مع اقتراب نهاية مهلة التصالح، هل سيتم مدة فترة التصالح فى مخالفات البناء ؟

.. طلب من المحافظين توضيح رؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى خاصة وأنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجارى.

- ما الرسالة الموجهة للمواطنين؟

.. على المواطنين استغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول علي سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث اَي مشكلة لهم بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف، وعلى المواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة.

- توجد مطالب بفتح باب التقنين على أراضي أملاك الدولة، فهل من جديد؟

.. بالتأكيد توجد مطالب لبعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين علي أراضي أملاك الدولة، وبالفعل موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة والتى يرأسها المهندس شريف اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

- هل تم اتخاذ أى قرار فى هذا الشان؟

.. لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتي الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم .

- كيف سيتم التعامل مع مخالفات البناء؟

.. الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.