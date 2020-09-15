السجيني: قانون "مخالفات البناء" لا يستهدف تحصيل أموال من المواطنين

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون مخالفات البناء الجديد لا يسعي إلى الحصول على أموال من المواطنين، ولكن المسألة لها أبعاد أخرى أهمها تصفية ملف المخالفات بشكل كامل ومنع ضياع الرقعة الرزاعية المصرية.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية هو قرار موجود بالأساس منذ فترة الثلاثينيات ولكنه لم يفعل بسبب وجود إرادة حقيقية للحكومات الماضية، موضحا أنه وبسبب إرادة سياسية حقيقية حالية تسعي لمنع تلك التعديات لم يتم رصد حالة بناء واحدة خلال الفترة الماضية كما كانت تشهد المحافظات المصرية ذلك من قبل.

وأكد أن القانون الجديد يسعي لإنهاء الجنح الخاصة بمخالفات البناء، كما يعطي الأحقية لأشخاص الذين لم يسجل لهم جنح بشكل طوعي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيليه رقمنة الوحدات العقارية لإتمام ميكنه الخدمات التي تسعي الدولة إلى إنهائها خلال الفترة المقبلة.