مساعد وزير السياحة: إغلاق "الديسكوهات" 3 صباحا بحد أقصى في أول ديسمبر

قال عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاعات الرقابة على المنشآت الفندقية، ومساعد وزير السياحة، إنه أثناء مرور لجان الفحص والتفتيش والدوريات الخاصة بقطاع الرقابة لمتابعة التزام المحلات والمنشآت الفندقية بكل الإجراءات الاحترازية، رصدنا 63 محلا مخالفا.

وأضاف "العاصي" في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أنه إثر ذلك أغلقنا 55 محلا، وهناك 8 محلات أخرى، تم إلغاء تراخيصها، نظرا لارتكاب أخطاء أخرى، بخلاف الإجراءات الاحترازية، بين تجاوز مواعيد السهر، وتقديم شيشة لرواد المكان، مؤكدا أنه تم اتخاذ الاجراء القانوني بحق كل هؤلاء المخالفين.

على جانب أخر، أوضح أنه صدر مؤخرا قرار لتنظيم مواعيد فتح المنشآت الفندقية، حيث ستفتح الكافيتريات والمطاعم حتى الساعة 12 منتصف في الشتاء، باستثناء نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الواحدة صباحا، وسيتم تطبيق هذا القرار بدأ من مطلع ديسمبر المقبل.

وتابع: "فيما يخص الديسكوهات والملاهي الليلية والمسارح والمنوعات، فلم تكن محدد لها عدد ساعات فتح معينة في السابق، وتحددت الآن للساعة 2 صباحا شتاء وحتى 3 صباحا صيفا".

وتحرص وزارة السياحة والآثار، على التأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت السياحية والفندقية بضوابط السلامة الصحية، التي أصدرتها الوزارة ومواعيد الإغلاق، حيث تكلف قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية بالوزارة لجان سرية وغير معلنة، للمرور والتفتيش على جميع المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات، التي حصلت على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة.