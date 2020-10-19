عمال 1356 منشأة سياحية وفندقية صرفوا إعانات القوى العاملة

قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ المنشآت السياحية والفندقية التي صرفت الدفعة الثانية والثالثة من إعانات صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة للعاملين بها، بلغ حتى الآن نحو 1356 منشأة.

وأضاف عاصم، لـ"الوطن"، أنّ الأيام المقبلة تشهد الصرف للعاملين بباقي المنشآت التي استوفت أوراقها، لافتا إلى أنّ هناك عدد من المنشآت تعذر الصرف لها حاليا لوجود مديونيات عليها للصندوق، مطالبًا المنشآت بسرعة حل الإشكالية حتى يتمكن العاملون بها من صرف الدفعتين الثانية والثالثة من الإعانة في أقرب وقت.

وأكد أنّ عدد العاملين الذين جرى تسجيل أسمائهم لصرف الإعانة يبلغ نحو 332 ألف عامل بنحو 1888 منشأة سياحية وفندقية، موضحا أنّ قيمة الإعانة الشهرية تُصرف بحسب الراتب الأساسي للعامل بالمنشأة وفقُا لشهر ديسمبر الماضي.

ولفت إلى أنّ الحد الأدنى لتلك الإعانة يبلغ 600 جنيه والأقصى 1575 جنيهًا، موجّها الشكر لمسؤولي القوى العاملة الذين استجابوا لطلب اتحاد الغرف السياحية، ووافقوا على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من الإعانة مرة واحدة، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها حاليًا العاملون في القطاع السياحي.

وأوضح أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارًا باستمرار إعانة العاملين في القطاع السياحي حتى نهاية 2020، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أنّ العاملين سيتقاضون إعانات لمدة 9 أشهر بداية من أبريل الماضي وحتى ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى مخاطبة وزارة القوى العاملة لسرعة صرف باقي الإعانات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وأضاف أنّ قرار مد صرف الإعانة حتى نهاية العام الجاري، يدل على أنّ الدولة وقيادتها تقف بكل قوة وحزم إلى جانب القطاع السياحي والعاملين به، خاصة أنّ صناعة السياحة كانت الأكثر تأثرًا بأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".