"الصحة" عن دقة نتائج مسحات كورونا بالمراكز غير التابعة لها: "لا تعليق"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن تحليل صورة الدم مهمة جدًا بالنسبة للإجراءات المتبعة في مجابهة الفيروس، لتحديد نسبة كرات الدم البيضاء، كما أن الأشعة المقطعية في منتهى الأهمية أيضًا، "بنقول نعمل التحاليل والأشعة الأول، وبعدين المسحة، بس المصريين ماشيين بالعكس".

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، على شاشة "CBC"، أن كل المراكز التي تُجر مسحات لكورونا خارج وزارة الصحة غير معتمدة، وعن مدى دقة نتيجة تلك المسحات التي تُجرى في المراكز خارج وزارة الصحة، كان رده "لا تعليق".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى أن الحالة المتوسطة نبدأ العلاج معها فورًا، كما أن الحالة إذا كانت تتلقى ادوية للضغط أو القلب أو الكلى يجب أن تستمر عليه بدقة شديدة، "متوقفش يوم"، والبرتوكول العلاجي الموضوع يُراعي ذلك، فهناك أكثر من علاج تحسبًا لهذا الأمر كي يتماشى مع أدوية الأمراض الأخرى.

وأوضح أن هناك تقسيمات للحالات المتوسطة، فهناك حالات ليس لديها نقص في الأكسجين أي أن الأكسجين بها أكثر من 92 ولكن أقل من 94، وهذا يتلقى العلاج في المستشفى، بينما من يزيد في جسده نسبة الاكسجين عن 94 وليس لديه أمراض مزمنة وعمره أقل من 65 عامًا، من الممكن أن يتلقى العلاج في المنزل ولكن يُتابع حالته كل 48 ساعة، ولو حدث هناك أي مضاعفات يذهب للمستشفى فورا.

وأشار إلى أن الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي متوفرة بشدة وتكفي حتى نهاية الشتاء بإذن الله، "الحالات الخطيرة يكون عنده نقص في الاكسجين و تغير في الاشعة بنسبة 50% ولديه نقص اكسجين ولكن لم يصل لمرحلة الفشل التنفسي أو فشل في الدورة الدموية،دي حالة خطيرة ولكن ليست شديدة الحطورة، دي يدخل رعاية متوسطة وليست رعاية مركزة، لو العيان أقل من 12 يوم ممكن يأخذ بلازما المتعافين، فيه لجنة موجودة تقيم الحالات اللي محتاجه بلازما وبتاخد البلازما في وقتها".