"الصحة": سلبية المسحة الأولى لا تعني عدم إصابة الحالة بكورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن البرتوكول العلاجي الجديد الخاص بالفيروس، مُنفصل عن نظيره الذي طُرح في شهر مايو الماضي، حيث يبدأ بتعريف عن حالات كورونا، فهناك حالات اشتباه وحالات محتملة وأخرى مؤكدة.

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، على شاشة "CBC"، أن حالة المشتبه يكون عنده أعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة ولا تستجيب الحالة لمخفضات الحرارة، فضلًا عن فقد حاسة الشم والتذوق، وآلام مبرحة في الجسم، وقي وإسهال وغثيان.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أن الحالة المُحتمل إصابتها بفيروس كورونا هو من لديه هذه الأعراض مع تغير في نسبة كرات الدم البيضاء، أو تغير في الأشعة المقطعية، بينما الحالة المؤكدة هي الحالة التي اُجرى لها مسحة "PCR" وظهرت إيجابيتها، كما أن المسحة السلبية لا تعني أن المريض غير مصاب بكورونا بل يجب إجراء مسحة أخرى بعد 48 ساعة.

وأشار إلى أنه يتم تقسيم الحالة المؤكدة بكورونا لأربع حالات، إما بسيطة أو متوسطة أو شديدة أو شديدة الخطورة، كما أن البرتوكول الجديد يتضمن مقويات للمناعة ومضادات للفيروسات، "محطوط بنظام معين، يعني مينفش أخذ دراع واسيب دراع، مينفعش مخدش بتاع المناعة وأنسى مضادات الفيروسات لأنه الأهم، مفيش حاجة مهمة وحاجات مش مهمة في البرتوكول، التركيبة على بعضها مهمة".

وأوضح أن الحالة البسيطة، تكون لديها أعراض وتغيرات في صورة الدم، والمسحة الخاصة بها إيجابية، لكن لا يوجد أي تغيرات في الأشعة المقطعية، "لو أقل من 65 سنة ومش عند الحالة أمراض مزمنة، ومش عندها سرطان أو بتأخذ أدوية مخفضات للمناعة، ومش مصابة بفشل كلوي ومش حامل، يبقى مش محتاجه أدوية، تعزل نفسها في البيت وتتلقى فيتامينات فقط".