ما قبل الانفصال.. تأثير وجود دينا في حياة الهضبة: "خلته اجتماعي"

قالت مصادر مُقربة من الفنان عمرو دياب، إن الأخير يعيش في حالة نفسية سيئة بسبب الخلافات التي نشبت بينه وبين دينا الشربيني، في الأيام الأخيرة، أدت إلى انفصالهما، وذلك في ظل تدخل الأصدقاء المُقربين بشأن إنهاء تلك الخلافات وعودتهما من جديد لا سيما وأنّ علاقتهما شهدت نجاحًا كبيرًا وكان لها بالغ الأثر الإيجابي على الهضبة.

وأوضحت المصادر أنّ دينا الشربيني نجحت في تغيير حياة عمرو دياب، إلى الأفضل بشكلٍ كبير، فقد كان مُغلقًا على حياته إلى حدًّ ما، فقد كانت قاصرة بين عمله ومنزله فقط، فلم يكن اجتماعيًا، كما أنه خرج عن عادته القديمة بانقطاعه عن وسائل الإعلام، إذ صار يظهر بشكلٍ تدريجي للحديث إعلاميًا، لعلّ أبرزها حواره الأخير مع الإعلامي عمرو أديب.

وأشارت المصادر إلى أن الهضبة صار في العامين الماضيين إلى الاحتفال بنجاح ألبوماته وحفلاته، من خلال تنظيم عزومات لأصدقائه هو ودينا الشربيني، وذلك بعدما بات قريبًا من الوسط الفني، وصاحب حضور في المناسبات كان آخرها حضوره حفل زفاف الفنان أمير شاهين، قبل شهر تقريبًا.

وتابعت المصادر أنّ عمرو دياب، كان يمنع مُعجبيه من التقاط صورًا له على هامش إحيائه الحفلات، إذ كان يفرض على "البودي جارد" بمنع محاولات المعجبين من التقاط أي صورًا له، إلا أنّ تنازل عن تلك العادة أيضًا، بعد دخول دينا الشربيني في حياته.

يذكر أنّ الشائعات بدأت تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، منتصف عام 2017، بزواجهما، لاسيما بعد ظهورهما سويًا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال "الهضبة" نفت تلك الأخبار آنذاك، رغم مرافقته في السفر والحفلات.

وصار الهضبة ودينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لشهورٍ طويلة، من خلال تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.

وفي أغسطس عام 2019، فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت "البلوشي" صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يتكرر".