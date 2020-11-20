تامر حبيب يؤكد ما نشرته "الوطن": دينا الشربيني مرشحة لمسلسل عمرو دياب

قال السيناريست تامر حبيب إنه اقترب من كتابة مسلسل عمرو دياب الجديد الذى تعاقد عليه مع شركة "نتفلكس" حتى يبدأ تصويره مع بداية العام الجديد 2021.

وأوضح حبيب لـ"الوطن" أنه لم يبدأ في كتابة سطوره حتى اللحظة، ولكنه يجهز فكرة سيعرضها على دياب وباقي فريق العمل، الذي مازال يتم تكوينه حتى الآن.

وأشار حبيب إلى أن المرشحة الأولى والأساسية للمسلسل هي دينا الشربيني، وذلك تأكيدا لما نشرته "الوطن" منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر تحت عنوان: "تفاصيل مسلسل عمرو دياب مع نتفلكس.. 15 حلقة وتوقعات بظهور دينا الشربيني"، موضحا أن القصة حتى الآن لم تُظهر وجود قصة حب تجمعهما من عدمها.

وكانت شركة نتفليكس أعلنت تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

وبهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس، إنه "على مدار أكثر من 30 عاما من الإبداع الموسيقي والغنائي، استطاع عمرو دياب خلال رحلته الفنية أن يصبح أيقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني، ولكن على الصعيد الثقافي أيضاً، فدائما تتطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قويا على الأجيال الماضية، والحالية والقادمة.

وأضاف: "نحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي".