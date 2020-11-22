نتفلكس تستقر مع عمرو دياب على شكل مسلسله الجديد

قالت مصادر إن شركة نتفلكس استقرت مع الفنان عمرو دياب على شكل مسلسله الجديد الذي من المقرر أن يبدأ تصويره عام 2021.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن" أن المسلسل الجديد سيدور في إطار درامي غنائي، ومن تأليف السيناريست تامر حبيب، ولكن حتى الآن لم يبدأ حبيب في كتابة سطوره، وخلال الأيام المقبلة سيتحدد شكل القصة.

وما زال هناك صراع بين عدد من المخرجين على اقتناص الفرصة وهي تقديم عمل درامي لعمرو دياب بعد 27 عامًا، وأبرز المتنافسين عليه هما المخرج طارق العريان والمخرج الشاب أحمد النجار الذي سبق أن قدم لعمرو دياب كليب أماكن السهر، في حين أن العريان متمسك بقوة بإخراج مسلسل دياب نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المطرب.

كانت شركة نتفليكس أعلنت تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

وبهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عامًا منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس، في بيان إنه "على مدار أكثر من 30 عامًا من الإبداع الموسيقي والغنائي، استطاع عمرو دياب خلال رحلته الفنية أن يصبح أيقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني، ولكن على الصعيد الثقافي أيضاً، فدائمًا تتطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قويًا على الأجيال الماضية، والحالية والقادمة".

وأضاف: "نحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي".