240 صوتاً للدرجلى و190 لجودة بمؤشرات أولية للدائرة الثالثة بالبدرشين

أظهرت المؤشرات الأولية للعديد من اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، عن حصول عماد الدرجلى مرشح حزب مستقبل وطن على 240 صوتاً، وحازم جودة مرشح حزب مستقبل وطن على 190 صوتاً، وعماد الدين أحمد مرشح مستقل على 100 صوتاً، ومحمود الحنفي مرشح مستقل على 110 صوتاً، وما زالت أعمال الفرز مستمرة في جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط.

ويتنافس فى جولة الإعادة في الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، 4 مرشحين، 2 حزبيين و2 مستقلين، على مقعدين فقط تحت قبة البرلمان القادم، حيث حقق نادر الخبيري على المقعد الأولى بنفس الدائرة في الجولة الأولى.

ويواصل القضاة المشرفين على اللجان الفرعية عمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة، وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين فى كل لجنة فرعية وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته وتجميع الحصر العددي لدائرة الانتخابية الواحدة.

وشهدت العديد من اللجان بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، تواجد العشرات من أنصار المرشحين الأربعة، لمتابعة عمليات الفرز، ومعرفة نتائج مرشحيهم أول بأول، مؤكدين على أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب سارت بشكل طبيعي ومنتظم، وتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الناخبين.