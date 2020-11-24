وزير التعليم العالي: ما يحدث في العالم بشأن لقاح كورونا لم يحدث من قبل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما يحدث في الوقت الحالي في إنتاج لقاح لكورونا، لم يحدث في تاريخ إنتاج اللقاحات في العالم، حيث إن أي لقاح يحتاج للتجربة لفترة من 8 لـ10 سنوات، لذلك الفترة الحالية تشهد أمرا جديدا على اللقاحات، موضحًا أن أيا كان اللقاح الذي سيتم إنتاجه واعتماده غير معلوم حتى الآن، هل سيكون قدرته وفاعليته على المدى البعيد أم لا.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي وجه بدراسة أفضل اللقاحات التي تتناسب مع المصريين خلال الفترة المقبلة، والعمل على شرائه، حتى لو كان الأمر سيكلف أكثر من لقاح، وهذا ما سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة من قبل لجنة مكافحة كورونا.

وتابع أن لقاح كورونا المصري ما زال العمل فيه مستمرا في الوقت الحالي، وسيتم العمل على تجربة على الأشخاص خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء في مرحلة ما قبل الإكلينيكية، ومن ثم البدء في الدراسة الإكلينيكية خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن الجامعات والمدارس كلها أجزاء من المجتمع العام، ومن الطبيعي أن يكون هناك إصابات فيها، ولكن هناك إجراءات احترازية ووقائية مشددة مدربين عليها العاملين في الجامعات، والجامعات مستمرة في الدراسة، وظهر بعض الحالات وهذا أمر طبيعي، ولكن تم عزلها، وتعقيم الأماكن واتخاذ كل الإجراءات.

واختتم: "الناس بقت تتعامل مع الموقف بشكل طبيعي زي ما هما متدربين، مبقاش فيه ذعر زي زمان، والجميع حريص على الالتزام على الإجراءات الوقائية المختلفة، والعام الدراسي هيكمل والامتحانات ستُجرى في مواعيدها، ولن نتحمل إخراج أجيال غير متعلمة".