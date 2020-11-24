"خيرالله والحسينى" يحصدان أعلى الأصوات في الدائرة الرابعة بأسيوط

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط من فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوتيج في أسيوط، وتضم أبوتيج وصدفا والغنايم، وحصل العقيد علاء خيرالله على 28965 صوتا، الحسيني جلال 24081 صوتا، اللواء طارق حسين 20549 صوتا، أمين طنطاوي 7857 صوتا.

يشار إلى أن عدد الناخبين المقيدين بجداول الناخبين فى محافظة أسيوط بلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا التصويت في 4 لجان لجنة عامة متمثلة في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.