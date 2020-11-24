رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية يتفقد اللجان الانتخابية

تفقد المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة المتابعة لانتخابات مجلس النواب بأسيوط، عددا من مقار اللجان الانتخابية، اليوم، لمتابعة سير عملية الاقتراع في جولة الإعادة ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

وتفقد رئيس لجنة المتابعة لجان "عصمت عفيفي وبدر للغات والفاروق ومركز شباب الفتح" وأكد "السمان" أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة تسير بشكل طبيعي دون أية معوقات، موضحًا أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن.

كما أدلى النائب أحمد الشناوي، الفائز في انتخابات مجلس النواب عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" بأسيوط بصوته فى إنتخابات جولة الإعادة بلجنة مدرسة أبوتيج، وتفقد عدد من اللجان بمركز أبوتيج، وقال"الشناوي" إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وطبيعي دون ورود أية مشاكل أو معوقات حتي الأن مع التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وفي السياق، فرضت قوات الأمن بأسيوط طوقاً أمنياً في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

وفي أسيوط، أدلى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، في لجنة مدرسة الشابات المسلمات، اليوم، وطالب المواطنين بضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.