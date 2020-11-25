عشان متدفعش مصاريف زيادة.. خطوات إيقاف التطبيقات المدفوعة من الهاتف

سهلت التكنولوجيا والتطبيقات حياتنا اليومية، لكن بعضها لا يعمل دون اشتراك شهري، لذلك قد تستنزف تلك البرامج رصيدك دون أن تدري، فكيف يمكن إيقاف الخدمات المدفوعة من هاتفك الجوال؟

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، فأننا نرصد كيفية إلغاء الاشتراك في الخدمات المدفوعة على أجهزة الأندرويد، أو إيقاف الاشتراك مؤقتًا وفقًا لموقع "دعم جوجل" في السطور التالية:

يجب الانتباه إلى أن إلغاء تثبيت التطبيق، لن يوقف الاشتراك والدفع الشهري، كما أن إلغاء الاشتراك لن يحرمك من الاستمتاع بالفترة التي دفعت مقابلها بالفعل، مثلا إذا كان الاشتراك ينتهي يوم 30 في الشهر، وقمت بإيقاف الاشتراك يوم 15، فيمكنك الاستمتاع الفترة المتبقية بشكل طبيعي

إلغاء الاشتراك في تطبيق Google Play المدفوعة

ادخل على هاتفك الذي يعمل بنظام Android، افتح متجر Google Play Store Google Play.

تحقق ما إذا كنت قد سجلت الدخول إلى حساب Google الصحيح.

اضغط على قائمة القائمة ثم الاشتراكات.

حدد الاشتراك الذي تريد إلغاءه.

انقر فوق إلغاء الاشتراك.

اتبع التعليمات.

إذا كان لديك اشتراك في أحد التطبيقات وتمت إزالة التطبيق من Google Play، فسيتم إلغاء اشتراكك المستقبلي. لن يتم رد اشتراكاتك السابقة.

وقف الاشتراك مؤقتًا

ستتيح لك بعض التطبيقات أيضًا إيقاف اشتراكك مؤقتًا للمدة التي توضحها، ويمكن ذلك من خلال الخطوات الآتية..

الدخول على متجر جوجل بلاي ستور

اضغط على قائمة القائمة ثم الاشتراكات.

حدد الاشتراك الذي تريد إيقافه مؤقتًا.

انقر فوق إدارة ثم إيقاف المدفوعات مؤقتًا.

اضبط الفترة الزمنية لإيقاف المدفوعات مؤقتًا.

اضغط على تأكيد.

أعد بدء المدفوعات لاشتراك متوقف مؤقتًا

يمكنك استئناف اشتراكك في أي وقت