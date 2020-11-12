لو بتكسل في الشتا.. تطبيقات تساعدك على ممارسة الرياضة في المنزل

بحلول فصل الشتاء، يتكاسل الكثير من محبي الذهاب إلى النوادي الصحية لممارسة الرياضة عن التوجه لها، ما يجعلهم في حاجة إلى ممارسة الرياضة في المنزل.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من التطبيقات التي تساعدك على أداء التمارين الرياضية في المنزل، والتي يمكن تحميلها من خلال متجر play store، كالتالي:

تطبيق FIT Radio

هو أحد أفضل تطبيقات أندرويد لمحبي الموسيقى والرياضة في نفس الوقت، كم أنه يعتمد بشكل أساسي على الدمج بين سماع الموسيقى وممارسة الرياضة، حيث يعد تطبيقا مصمما خصيصا لهذا الغرض.

ويعتمد التطبيق بشكل أساسي على البحث عن موسيقى مناسبة للتمارين الرياضية و تحميلها، للتسهيل على المستخدم الاستماع إلى الموسيقى أثناء ممارسة الرياضة بشكل دوري.

ويمكن تحميل هذا التطبيق و الحصول على العديد من المقاطع الموسيقية المناسبة لمزاولة التمارين الرياضية مجانا، كما يوفر هذا التطبيق تحديثات يومية لقائمة بأفضل 40 مقطع موسيقي في مختلف الفئات.

تطبيق FitOn

يساعد تطبيق FitOn على فقد الوزن من خلال ممارسة التمارين الرياضية من خلال حرق الدهون من خلال عرض بعض مقاطع فيديو التمارين المنزلية يشكل مجاني، كم يحرص على وضع خطط للحصول على اللياقة البدنية المطلوبة.

ويقدم التطبيق خطة للتدريبات التي يمكن القيام بها في المنزل أو في الخارج أو في صالة الألعاب الرياضية، كما تحرص على التقليل من التوتر من خلال ممارسة اليوجا المهدئة، لالإضافة إلى بعض التمارين لتقوية عضلة القلب.

تطبيق Charity Miles

يساعد تطبيق Charity Miles على التحسين من اللياقة البدنية، كما يوفر التطبيق مبلغ من المال ليتم تقديمه من خلال ممارسة الرياضة، حيث يتم التبرع للمستخدمين الذين يحققون المطلوب منهم من ممارسة الرياضة بشكل سليم لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.