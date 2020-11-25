خسارة مي محمود وفوز 4 مرشحين "مستقبل وطن" بالمنتزه في الإسكندرية

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الأولى "المنتزه" في الإسكندرية بعد فرز أصوات الناخبين بكل اللجان الفرعية.

ويحق لـ مليون و108 آلاف و34 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الدائرة الأولى، حضر منهم 43 ألف و391 ناخبا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 36 ألف و221 صوتا والباطل 7120 صوتا.

حصل المرشح أبو العباس تركي على 26 ألف و311 صوتا، ومحمد حسين الحمامي على 21 ألف و898 صوتا، وأشرف سردينة على 19 ألف و101 صوتا، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح على 18 ألف و244 صوتا، ليحصدا المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة.فيما حصلت مي محمود على 15 ألف و387 صوتا، ومروة التوني 15 ألف و982 صوتا، محمد الجمسي 12 ألف و868 صوتا، ومحمد سعد الهواري 15 ألف و93 صوتا

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 3 ملايين و813 ألف و072 ناخبا، موزعين على 331 مقرا انتخابيا و1083 لجنة فرعية على مستوى دوائر المحافظة.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".