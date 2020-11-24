بريد الوطن.. الانتخابات البرلمانية ودور المواطن

الانتخابات بمعناها الديمقراطى، تعنى مشاركة جميع المكونات الشعبية وعدم انغلاق المجال السياسى العام، وتعنى فتح الفرص أمام وجوه جديدة، والابتعاد عن لغز التكرار بالوجوه النيابية، فهى تضع الدولة والمجتمع أمام إرادة الإصلاح.

على المواطن أن يكون مسئولاً وأن يشارك فى الاستحقاق الانتخابى الدستورى المهم، واختيار المرشح الذى يراه مناسباً لشغل منصب النائب فى البرلمان، ممثلاً له ومعبراً عن أفكاره ومطالبه وطموحاته، من المفترض أن يكون المواطن على قدر كبير ودرجة من الوعى بدوره الذى يتوجب عليه القيام به.

نحن على موعد مع الإعادة للانتخابات البرلمانية يومى 23 و24 من الشهر الجارى لعام 2020، نرجو أن يكون اختيار المواطنين لممثليهم وفق أسس وقواعد نذكر منها: تمتعه بثقافة قانونية وأن يكون على دراية بالقانون والدستور، أن تكون سمعته نظيفة وعدم التورط فى الفساد، عدم السعى لتحقيق مصالحه الشخصية، المرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، ذا شعبية كبيرة، وأن يكون له ظهير سياسى، ويكون متابعاً جيداً للأحداث السياسية والمجتمعية، نائب يؤدى دوراً تشريعياً رقابياً وليس دوراً خدمياً، وأن يكون النائب ذا كفاءة عالية، ومتفهماً للواقع السياسى. وأيضاً وفق البرنامج الانتخابى الذى يلبى طموحات وآمال المواطنين كل فى دائرته، وهذا الاستحقاق بالدرجة الأولى خدمة للوطن والمواطن، لتكون المشاركة الفاعلة والنشطة عنواناً للديمقراطية والوطنية.

أحمد ياسر الكومى

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