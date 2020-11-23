صور.. إقبال للمرأة السيوية على التصويت في الانتخابات البرلمانية بمطروح

شهدت اللجان الانتخابية فى مركز ومدينة سيوة إقبالًا من المرأة السيوية على الاقتراع خاصة في لجنة الشؤون الاجتماعية وسط سيوة، وذلك خلال جولة الإعادة بدائرة الحمام في مطروح، التى تضم مراكز ومدن الحمام والضبعة والعلمين وسيوة.

ويتنافس فى هذه الجولة المرشحان فتحى المغواري رمز "الكتاب"، ورزق جالي رمز "القلم"، وكلاهما من حزب مستقبل وطن فى جولة حاسمة، تشهد منافسه قوية بين المرشحين.

وانطلق مارثون الانتخابات في مطروح بجولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، في انتخابات مجلس النواب، التى بدأت اليوم الاثنين، وتستمر على مدار يومين.

وتكثف مراكز ومدن المحافظة الثمانية أعمال جهود تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة بإجمالي 139 مركزًا انتخابيًا، و165 لجنه فرعية على مستوى المدن والمراكز.