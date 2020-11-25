فوز "مستقبل وطن" وخيرالله بمقعدي الدائرة الرابعة بأسيوط

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط نتائج فرز أصوات الناخبين لانتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوتيج في أسيوط، وتضم أبوتيج وصدفا والغنايم من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم، وحصل العقيد علاء خيرالله مرشح مستقل متحالفة مع حزب مستقبل وطن على 28965 صوتا والحسيني جلال مرشح مستقبل وطن على 24081 صوتا.

اللواء طارق حسين مرشح مستقل 20549 صوتا.

أمين طنطاوي مرشح مستقل 7857 صوتا.

يشار إلى أن عدد الناخبين المقيدين بجداول الناخبين فى محافظة أسيوط بلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا التصويت في 4 لجان لجنة عامة متمثلة في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.