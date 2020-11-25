"الإعلاميين" تطالب الجميع بالمهنية والحيادية في تغطية مباراة القمة

عقد مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب ‏الإعلاميين، اجتماعا له مساء أمس الثلاثاء.

وأصدر المجلس بيانا منذ قليل طالب فيه جميع الإعلاميين بالتزام المهنية والحياد في تغطية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة.

وقالت النقابة إن وصول قطبي الكرة المصرية إلى النهائي الإفريقي لرابطة الأبطال لهو فخر للرياضة المصرية بصفة عامة ولكرة القدم بصفة خاصة.

وتابعت: "وتهيب نقابة الإعلاميين بكل الزملاء الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة من مقدمي برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين وجوب التزام الحيادية في تناولهم لهذا الحدث الأكبر على مستوى الأندية في القارة السمراء، وذلك إعمالا بما جاء في قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016 والمادة السادسة من القانون والتي جاء في نصها":-

1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أوالشائعات.

2. عدم تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3. احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

4. التاكد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.

وتابع بيان النقابة: كما يجب الالتزام بكل ماجاء في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادرين عن النقابة في ديسمبر 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها 287 وجاء في مواده، الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية والامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه، "فيجب على جميع الإعلاميين الالتزام بكل ماسبق حتى لايعرض الإعلامي نفسه للمساءلة القانونية وأن يغلب الجميع ضميرة المهني الحيادي بعيدا عن إظهار الانتماء لأي من الطرفين وتحديدا أن البطولة مصرية مائة بالمائة".

واختتم قائلا: "وليتبارى الجميع ويتنافس في تقديم أجمل صورة وأفضل أداء إعلامي يليق بإعلامي الدولة المصرية الذين يمتلكون حسا وطنيا مغلبين في ذلك مصلحة البلاد على مصلحة الأشخاص".