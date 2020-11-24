فريق "قلما" بطلا لدوري كرة القدم لمراكز شباب القرى بالقليوبية

توج فريق كرة القدم بمركز شباب قرية قلما بمركز قليوب بطلاً لنهائي دروي مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته الثامنة عقب فوزه في المباراة التي أقيمت اليوم علي إستاد بنها ونظيره فريق مركز شباب كفر طحا بشبين القناطر والتي انتهت بتقدم قلما بهدفين مقابل لاشئ.

شهد المباراة والتي جرت وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كرونا المستجد محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

قدم المحافظ والدكتور محمود الصبروط كأس البطولة والميداليات التذكارية لحكام المباراة النهائية، وميداليات المركز الثاني وسط أجواء احتفالية بين اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس إدارات الفرق المشاركة.

وقال الدكتور محمود الصبروط أن الدوري يهدف لشغل فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، واكتشاف المواهب الجيدة وصقلها لتدعيم فرق الأندية الرياضية بالمحافظة و توطيد الصداقة والمحبة بين شباب المحافظة.

وأضاف الصبروط أن المباراة تمت تحت شعار مبادرة وزارة الشباب والرياضة "مصر أولا .. لا للتعصب " التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للاعلام برئاسة كرم جبر لمناهضة التعصب في الوسط الرياضي مشيرا إلى أن المديرية نظمت عدد من الندوات التثقيفية للشباب للتعريف بأهمية نبذ التعصب الرياضي والتحلي بالروح الرياضية، والتي تهدف إلى الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الانسانية، وأهمية احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر والحفاظ على سلامة الجماهير.

يذكر أن الدورى نفذ على ثلاث مراحل وبدأ بالأدوار التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية، والمرحلة التى تليها الأدوار النهائية على مستوى المحافظة أما المرحلة الاخيرة فكانت المباراة النهائية بين فريقى مركز شباب كفر طحا التابع لمركز شبين القناطر ومركز شباب قلما.