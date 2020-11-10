مشروع اكتشاف مواهب كرة القدم يشارك في دوري القاهرة الموسم المقبل

قررت إدارة المشروع القومي لـاكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز أوف إيجبت" الاشتراك في دوري منطقة القاهرة للموسم الكروي 2020-2021 للأعمار السنية "2000-2004-2009-2011".

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهوبين في كرة القدم "نجوم مصر"، بالتعاون مع شركة ستار لاب الهولندية، المتخصصة في مجال تطوير الرياضة، وجمعية مكتشفي الأندية الإنجليزية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين من مختلف محافظات الجمهورية.

عمرو مهنا: لاعبو المشروع جاهزين للمشاركة في المنافسات الرسمية بهدف إكتساب الخبرة

وقال عمرو مهنا، المدير الإقليمي لشركة ستار لاب في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مدير مشروع نجوم مصر، إن قرار المشاركة في دوري منطقة القاهرة، جاء عقب الاجتماع مع عادل عبدالرحمن، المدير الفني للمشروع، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي أكد بدوره أن لاعبي المشروع باتوا جاهزين للمشاركة في المنافسات الرسمية، بهدف اكتساب الخبرة، لاسيما الأعمار السنية الصغيرة التي يراهن عليها المشروع، بأنهم مواهب واعدة في المستقبل.

وكان المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز أوف إيجبت" قد سجل ضمن أكاديميات اتحاد كرة القدم المصري، ومنطقة دورى القاهرة، في خطوة جادة نحو صقل المواهب المتميزة التي يضمها المشروع من خلال المباريات الرسمية؛ إذ يضم المشروع حتى الآن 200 ناشئ في المرحلة العمرية من 6 حتى 16 عاما، فضلا عن مجموعة من اللاعبين الموهوبين فوق 16 عاما، بغرض تسويقهم بالأندية الرياضية.

ويستضيف مركز شباب الجزيرة التدريبات الأسبوعية للاعبين المشاركين بالمشروع "ستارز أوف إيجبت"، كونه أول مركز تدريب للمشروع، ومن المقرر إقامة 16 مركزا للمشروع في مراكز جغرافية تغطي كامل المحافظات.

ويخضع المتقدمون للمشروع القومي لاكتشاف المواهب، للاختبارات لتحديد مستواهم، يليها مرحلة التدريب، وفقا للبرنامج المحدد لصقل المهارات، لإعداد اللاعبين للتسويق الخارجي والداخلي.