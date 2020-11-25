تقدم مرشحي "مستقبل وطن" الثلاثة بالدائرة الأولى في البحيرة

أظهرت النتائج النهائية بعد فرز لجان الدائرة الأولى بالبحيرة، ومقرها مدينة دمنهور، تقدم عبدالرؤوف الطنيخي، بعدد أصوات بلغ 54036 صوتا انتخابيا، وسناء برغش، بعدد أصوات 52543 صوتا انتخابيا، وعادل حماد، بعدد أصوات 52450 صوتا انتخابيا، جميعهم مرشحي حزب مستقبل وطن بدمنهور، فيما خرج من السباق الانتخابي كل من: محمد بهنسي، وعصام الفقي، وعادل عقدة، حيث بلغ عدد أصوات الناخبين من واقع كشوف الانتخابات 275,415 صوتا بجميع اللجان.

وبدأت عملية فرز الأصوات بلجان البحيرة، مع انتهاء اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020م فى جولة الإعادة، وغلق صناديق الاقتراع بكافة مدن ومراكز ومدن المحافظة فى موعدها المحدد فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لم يتم تسجيل أى شكوى أو خروقات تؤثر على سير الاقتراع ولم توجد أى معوقات أو مشاكل بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى التواجد والإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكافة الدوائر الانتخابية خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

مشيدا بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة.

كما أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية والتواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

مؤكدا أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بإرتداء الكمامات.

كما تم توفير أوتوبيسات ووسائل النقل اللازمة وجميع الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب بكل سهولة ويسر مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية.