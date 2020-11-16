ضوابط الطعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية لـ"النواب"

بعد إجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، يومي 7 و8 نوفمبر الحالي، في 13 محافظة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها قبل ساعات، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 29.5%، وفازت بها "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وتصدّر حزب "مستقبل وطن" نتائج التصويت، سواء بالمقاعد المحسومة أو بجولة الإعادة.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، حيث تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج، موضحة أن الشكاوى التي تلقتها كانت غير مؤثرة فى سير العملية الانتخابية، سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة.

وبعد إعلان النتيجة، تنطلق اليوم مرحلة تقديم الطعون لانتخابات المرحلة الثانية عليها، ثم الفصل فيها بنهاية الشهر الحالي.

ضوابط وشروط الطعن على نتيجة الانتخابات

تمر نتيجة الانتخابات بعدة خطوات، فعقب إعلان الحصر العددي للأصوات، يتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ عرضها على الهيئة، وإخطار مقدّم التظلم بالقرار.

وبعد إعلان النتيجة، يجوز تقديم الطعون مصحوباً بجميع المستندات على قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وذلك خلال 48 ساعة من إعلانها، لتكون بموعد أقصاه 17 نوفمبر الحالي، وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبعد تقديم الطعون تتولى المحكمة الإدارية العليا فحصها، خلال 10 أيام، أي اعتبارًا من 18 وحتى 27 نوفمبر الحالي، ثم إعلان نتيجة الطعن، ويتم إخطار مقدم الطعن بالقرار خلال 24 ساعة من صدوره، وفقاً للدستور وقانون مجلس النواب.

بنود الدستور والقانون في الطعون

ونصّت المادة 107 من الدستور على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وهو نفس مضمون المادة رقم 323 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وباللائحة شملت المادة رقم 322 على أن: "يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقاً للمادة 102 من الدستور".

وتستأنف اليوم مرحلة الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في محافظات انتخابات المرحلة الثانية، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، حيث تم حسم 41 مقعداً من أصل 141.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية جرت فى نزاهة وبإشراف قضائي كامل، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة من المترشحين، كما تابعت الانتخابات 70 منظمة مجتمع مدني و204 مؤسسات إعلامية محلية ودولية.

وخلال تلك المرحلة، خرج عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحالي من الماراثون الانتخابي، حيث تصدّرهم رئيس نادى الزمالك "المعزول"، بالإضافة إلى محمد عقل، والسيد حجازي، وخالد حماد، والنائب محمد الشورى فى دائرة طلخا، وإيهاب السلاب فى دائرة شربين، وآمال طرابية بدائرة منية النصر.