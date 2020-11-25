172 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال يوم واحد

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل 172 ألفًا و935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 12 مليونًا و591 ألفًا و163 حالة.

وأوضحت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنَّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 259 ألفًا و925 حالة، وذلك عقب تسجيل 2146 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.