"الصحة": إصابات كورونا ستزيد بداية ديسمبر ونأمل تقل نهاية يناير

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ستزيد من شهر ديسمبر المقبل، ويأمل في أن تقل مرة أخرى تدريجيًا بداية من نهاية يناير المقبل، موضحًا أن زيادة الإصابات، يُعد عامل مجتمعي أي مسؤولية مجتمعية، بينما نسب الشفاء والوفيات مسؤولية الفريق الطبي.

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، على شاشة "CBC"، أنه يرى أن وعي الشعب المصري أقوى من أي وعي آخر، "اللي يقولك وعي الأمريكان أعلى قوله لا، احنا وعينا أعلى والتزامنا أعلى، حتى ولو نسبة الوعي بتاعتنا مش عجبانا"، موضحًا أن طول فترة الاجراءات الاحترازية أصابت الكثيرين بـ"الملل".

وتابع: "الناس بقت تسأل ياترى الاجراءات دي هتنتهي امتي؟، عاوز أقولهم الدنيا قربت اوي وفيه حاجة واقية جاية، هيبقى فيه لقاح موجود، فيه سباق بين اللقاحات، هدفة حاجة واحدة صحة المواطن، فيه دول بقت تستخدم اللقاح الصيني وجاب معاهم نتائج في منتهى الروعة، احنا بندور على الفعالية والآمان، كل التجارب الخاصة باللقاحات ستنتهي في شهر 12".

وعن حالة اللاعب محمد صلاح، قال حسني، إنه كان الطبيب المعالج لصلاح أثناء وجوده في مصر، بعد إصابته بكورونا، وكان ظهر عليه أعراض بسيطة، مثل تكسير في الجسم، وكانت هناك مسحتين في مصر إيجابية، "أخذ العلاج من البرتوكول بتاعنا، وسافر يوم الجمعة اللي فاتت، يوم الأحد الصبح طلعت نتيجة التحليل سلبية، بشكر محمد صلاح لأنه تابع معايا بعد ما وصل انجلترا، وبشكر طبيب ليفربول لأنه تابع معايا أيضًا بعد سلبية مسحة صلاح".