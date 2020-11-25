كفر الشيخ تواجه موجة الطقس السيئ بجاهزية معدات شفط مياه الأمطار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كمين 30 يونيو (القرضا سابقا)، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير مدخل محافظة كفر الشيخ من ناحية محافظة الغربية للقادمين من القاهرة وطنطا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك تنسيقًا بين غرف العمليات، وشركة المياه ومديرية الري، لتخفيض الضغط على شبكة الصرف الصحي، وتجهيز كل المعدات في حالة سقوط أمطار متوسطة، مشيرًا إلى أن انعقاد غرفة العمليات مستمر على مدار 24 ساعة، وتم رفع درجة الاستعداد، كما أن هيئة الأرصاد ترسل الخرائط تباعًا لمعرفة الأماكن التي تنزل بها أمطار غزيرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أشرف على استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، وهطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، وتابع أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

وأصدر تعليماته باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.