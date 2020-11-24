محافظ كفر الشيخ: عطلنا الدراسة للتخفيف على الطلاب وحمايتهم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ساحلية من الدرجة الأولى، تضم 120 كيلومترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتعرض لكل النوبات التي تتعرض لها المحافظات الساحلية، معلنا تعطيل الدراسة في المحافظة، تخفيفا على الطلاب.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الثلاثاء، أن الهيئة العامة للأرصاد، أكدت تعرض محافظة كفر الشيخ لموجة أمطار كثيفة، ما يؤثر على جميع الأعمال والخدمات مثل الطرق والتعليم وغيرها، خاصة أن المحافظة بها تنوع في التعليم ما بين الأساسي، والإعدادي والثانوي والجامعي، حيث ينتقل الطلبة إلى وسط المدينة للذهاب إلى الجامعة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة قررت تخفيف الحركة بالنسبة للطلبة، وأعلنت تعليق الدراسة بكافة مستوياتها، وإذا استمرت الأمور في السوء سوف يتم تعليق الدراسة يوم الخميس، معربا عن أمنيته في تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم وغدًا، لا يوجد به أي مشكلات، ولكن حالة عدم الاستقرار تبدأ من يوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أمس الاثنين، أنه بداية من يوم الأربعاء، ستكون هناك أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وهي: السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، والعريش، ورفح، وقد تشهد أمطار رعدية أحيانا.

وتابعت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة للوجه البحري، من المتوقع أن يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة، على كل محافظات الوجة البحري، ولكنها ستكون أكثر شدة على شمال الوجه البحري، مثل كفر الشيخ، بلطيم، دمنهور، الدقهلية، البحيرة، وبالنسبة للقاهرة فإن فرص الأمطار عليها متوسطة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ولكن يوم الجمعة ستكون بعيدة عن الأمطار.

وأوضحت، أن محافظات شمال الصعيد وهي بني سويف والمنيا، ستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة، يوم الأربعاء المقبل، وأكدت، أن هذه الحالة سوف تستمر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ولكنها سوف تنخفض حدتها يوم الجمعة، حيث تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على الوجه البحري، وباقي أنحاء الجمهورية تنعدم فرص الأمطار.