"تجنبوا أعمدة الإنارة".. 10 تحذيرات لمواطني كفر الشيخ خلال الأمطار

ناشدت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بتجنب ملامسة أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار، حرصاً على سلامتهم، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ المحافظ، جمال نور الدين، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع المراحل التعليمية والجامعة غدا الأربعاء، ورفع درجة الاستعداد القصوى .

" الوطن"، تستعرض أهم الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها خلال سقوط الأمطار، وسوء الطقس:

1- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية

2- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .

3- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة

4-التواصل السريع مع الجهات المختصة بكفر الشيخ في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

5- الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ .

5- فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .

6- عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار او اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .

7-عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق 8- عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، عدم البقاء في أماكن مفتوحة اثناء البرق والرعد

9-الحفاظ على مسافات أمان على شنايش الأمطار

10-عدم ركن السيارات تحت أو في أي مكان احتمال سقوط الأشجار.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا، اليوم، بتعطيل الدراسة بجميع أنحاء المحافظة، غدًا الأربعاء، بسبب موجة من الطقس السئ التي ستتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال مصدر مسؤل بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم إخطار جميع رؤساء المراكز وكذلك القرى، عبر الجهاز اللاسلكي بالمحافظة في إشارة عاجلة القرار مع ضرورة الإستعداد برفع درجة الطوارئ للقصوي تمهيدًا للطقس السئ المتوقع.