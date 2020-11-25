أستاذ بجامعة شابمان الأمريكية: إصابات كورونا النشطة في مصر قد تصل لـ 10 آلاف

قال الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، إنّ هناك تواصل مستمر مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوقعات لنسب الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنّ الموقف الحالي لا يعتمد إلى النظر على الأرقام التي تعلن حاليا، والتي تصدر من المؤسسات المختلفة، وقد تكون لا تمثل الواقع.

وأضاف العسكري، لـ"الوطن"، أنّ التنبؤ حاليا بالزيادة في الأعداد يتم عن طريق التنبؤ بالنسبة للحالات النشطة الموجودة، كما أنّه يصعب التكهن أو التنبؤ بمثل هذه الأعداد، والأرقام لا تسير بشكل متواتر يسمح بالتنبؤ بشكل احترافي وذو مصداقية عالية.

وتابع أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، أنّه عندما حللنا الفرق بين الحالات المعلن عنها يوميا والحالات النشطة، وجدنا أنّ الحالات النشطة هي "الحالات الكلية المعلن عنها، ويتم طرح الحالات المتعافية من الوفيات، وتجد في النهاية الحالات النشطة".

ولفت العسكري، إلى أنّ التنبؤ يكون وفقا لعدد الحالات النشطة، لأنها تتبع "شكل أسي"، موضحا أنّه السبب في عمل نموذج جديد في هذا الشأن.

وأكد أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، أنّ النموذج الجديد يشير إلى أنّ 11 ديسمبر سيتم الوصول إلى 10 آلاف حالة نشطة جديدة، قائلا: "ولو وصلنا في مصر إلى هذا الرقم قبل 11 ديسمبر، فستكون هناك مشكلة يجب النظر إليها بجدية، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية وزيادة الوعي".

وناشد العسكري، المواطنين، بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة الفترة الحالية والمقبلة للحماية والوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الحالات النشطة هي العلاقة بين الحالات المعلنة كليا، مع حالات الوفاة والحالات التي خرجت من المستشفيات.