حملات تفتيش بالمساجد مع تصاعد كورونا.. تعقيم وتطهير و6 ضوابط للمصلين

أطلق القطاع الديني بوزارة الأوقاف، حملات تفتيش على مساجد الجمهورية، لمتابعة عمليات التعقيم والتطهير داخل المساجد، وضبط أي مخالف للإجراءات الإحترازية مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وحذرت الوزارة، في منشور وزعته علي المديريات والمساجد، من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد أو المقار الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتعود غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة، للعمل مرة أخرى ومتابعة ورصد العمل داخل المساجد، والتأكد من تنفيذ تعليمات الأوقاف الخاصة بالإجراءات الإحترزاية الخاصة بالصلاة.

وأجرى الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، اتصالات بقيادات الوزارة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم.

وشدد رئيس القطاع الديني على أنّه لا مكان في الوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنّ الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها.

استمرار حملات تعقيم ونظافة المساجد

وتواصل الوزارة عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة، وبحسب تقارير المديريات الإقليمية، فإنّه يتم علي مدار اليوم عمليات تعقيم للمساجد والالتزام بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها:

1. الوضوء في المنزل.

2. إحضار السجادة الخاصة.

3. ارتداء الكمامات.

4. التباعد والمسافات الآمنة.

5. عدم المصافحة.

6. الانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وناشدت الأوقاف، عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مضيفا: "من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغم عنها لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه".

منشور داخلي: لن نتهاون مع المخالفين.. ونعتذر لأي شخص قادم للمساجد دون كمامة

وأعادت وزارة الأوقاف توزيع منشورها الصادر منذ أسبوع على المديريات للتحذير مرة أخرى من أي تهاون في الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في المنشور: "نحذر بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، وسنتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به".

معاقبة المخالفين.. إلغاء تصريح الخطابة وخصم من المرتبات

وقرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة الدكتور أحمد فهمي أبو القمصان بأوقاف القاهرة، وعدم السماح له بصعود المنبر، ويعمم ذلك على مستوى مساجد الجمهورية وخاصة مديريتي القاهرة والجيزة.

كما تقرر خصم شهرين من بدل صعود المنبر الخاص بالشيخ بديع عبدالغني عبدالباقي علم الدين، إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء، لتجاوز كل منهما الوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وحذّر القطاع الديني من أي تجاوز في هذا الشأن وأي مخالفة لتعليمات الوزارة، فيما يتصل بالإجراءات الاحترازية والتعليمات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكذلك جرى إلغاء تصريح أحمد هاشم عبدالواحد، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الفيوم، لمخالفته تعليمات الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجرى منعه من صعود المنبر وأداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لمخالفته لتعليمات الوزارة في عدم مراعاة التباعد.