فيديو.. أبلة فاهيتا بعد تعافيها من كورونا: راجعالكم قريب

كشفت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تعافت من الإصابة وسوف تعود قريبا إلى الشاشة بعدد من الحلقات التي وصفتها بـ"المفاجأة" والتي من بينها حلقة مع الفنان الكبير حسين فهمي.

وأضافت "فاهيتا"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أنها أصيبت بفيروس كورونا، رغم أنها ترتدي كمامات "شيفون" و"تل"، مؤكدة أنها تبحث عن "الماسك أبوغرزة ضيقة".

وتابعت أنها ذهبت لعمل مسحة، مشددة على أنها تشعر بصحة جيدة، وأصيبت بكورونا من الحسد، لافتة إلى أنها تربط "خرزة زرقاء" على وسطها، لكنها لا تفيد، موضحة أنها حُسدت من الإعلامية منى الشاذلي.

ووجهت الدمية الشهيرة، حديثها للميس الحديدي: "أنت حبيبتي بس أنا عايزة جوزك عمرو أديب"، لافتة إلى أن الحلقات التي أذاعتها الفترة الماضية مع الفنان أحمد فهمي، وليلى علوي، ومحمد الشرنوبي، وغيرها من الحلقات كانت جيدة.

وأشارت إلى أنها أصيبت بكورونا، نتيجة ترك شعرها وتغيير "الاستايل"، من كثرة الزهق، لافتة إلى أنها ستعود للشاشة مرة أخرى، حيث تبدأ التصوير الأسبوع المقبل، وستعود بالعديد من المفاجآت، مثل الفنانة كندة علوش، والفنان حسين فهمي، معقبة: "بعد سعاد حسني هيقعد مع أبلة فاهيتا".

وحذرت "فاهيتا" الإعلامية لميس الحديدي، من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت: "خدي بالك من الإصابة بكورونا عشان اللي فوق الخمسين يصابون بكورونا"، محذرة الجماهير من الإصابة بالفيروس.

"أبلة فاهيتا" شخصية كرتونية مصرية، ظهرت لأوّل مرّة سنة 2010 في إعلانٍ لاحدى شركات الاتصالات، حَمَلَ عنوان "شريحة المرحوم"، ونُشر على الإنترنت من أجل الترويج لشريحة جديدة للهاتف المحمول بأسلوب ساخر يميّز شخصيّة الدمية.

تلك الشخصية التي يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا في عام 2011.

قامت أبلة فاهيتا بغناء أغنية مايستهلوشي وظهرت في الفيديو كليب الخاص بالأغنية مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي، وقد تخطت الأغنية ثمانية عشر مليون مشاهدة، انضمت بعد ذلك أبلة فاهيتا لشبكة تلفزيون سي بي سي المصرية ببرنامج كوميدي يسمى "الدوبلكس" لتعويض غياب البرامج الساخرة من شاشة القناة.

وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية عن إصابة صاحب شخصية "أبلة فاهيتا"، بفيروس كورونا، قبل أسبوع، ما اضطر القائمين على البرنامج إلى إعادة حلقات خلال حلقتي الخميس والجمعة الماضيين.