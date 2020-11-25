اجتماع مصري برتغالى بجامعة عين شمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس

عقد أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس إجتماعًا موسعًا مع معالى سفيرة دولة البرتغال السيدة/ مانويلا فرانكو، بحضور أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أ.د. جواو نيفيس/ عضو بمجلس ادارة معهد كامويش، أ.د ايزابيل مارجاريدا/ الاستاذة بجامعة بورتو، و أ.د. روى فاز/ الاستاذ بجامعة بورتو، د.إرما جونزاليز المدرسة الزائرة بقسم اللغة البرتغالية بالكلية. وأكد أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دور كلية الألسن في احتضان حضارات متنوعة داخل جدرانها ، وأوضح أن تفعيل قسم اللغة البرتغالية جاء وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمد جسور التعاون مع دولة البرتغال الصديقة و عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية من المتحدثين بالبرتغالية بخلاف عدد من دول أفريقية تتحدث البرتغالية كلغة أولى .

حيث استعرض أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، ما تم إنجازه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، بخصوص الأوضاع في قسم اللغة البرتغالية الذي تم تفعيله مع بداية العام الدراسي الماضي وفقًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن وجامعة بورتو و معهد كامويش للتعاون و اللغات بالبرتغال.

و أشار أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن التواصل مع الجانب البرتغالي هام للغاية خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد حول العالم، لافتًا إلى أن اليوم نواجة صعوبة في وصول الاساتذة البرتغاليين، لذلك أصبحت الحاجة ملحه لإستخدام شبكة الانترنت في العملية التعليمية خلال المرحلة القادمة، وشدد على ضرورة وضع آليه محددة لإمداد القسم بالأساتذة الآكاديميين خلال الفترة القادمة، أون لاين. كما تطرق الحديث حول آليات تدشين فرع لمعهد كامويش بجامعة عين شمس ، وذلك بعد النجاح الذي حققه مشروع إنشاء قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأكد على أن إدارة الحامعة تعمل على مد جسور التعاون الدولى مع الجامعات العالمية بهدف الوصول إلى مجتمع جامعي عالمى متطور. كما تناول الإجتماع بحث آليات تطوير سبل التعاون مع الأساتذة البرتغاليين لتعزيز قدرات القسم الأكاديمية لخدمة الطلاب، و تحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها لمواصلة نجاح القسم خلال السنوات القادمة، و تابع حديثه مشيرًا إلى أن مبادرة إنشاء قسم لتعليم اللغة البرتغالية في جامعة عين شمس تعتبر الركيزة الأساسية لتوسيع إستخدامات اللغة البرتغالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و أشارت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أن الاهتمام بقسم اللغة البرتغالية يأتي في بؤرة اهتمام إدارة الكلية، وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن وجامعة بورتو و معهد كامويش للتعاون و اللغات بالبرتغال، و ذلك نظرا لأهمية اللغة البرتغالية و العلاقات السياسية و الاقتصادية المتميزة التي تربط ببن مصر و البرتغال و الدول المتحدثة البرتغالية ، ومن المنتظر أن يلبي خريجو هذا القسم حاجة سوق العمل الملحة في مصر لاسيما في مجال الترجمة و السياحة و الشركات الاستثمارية المتعلقة بهذا التخصص.

كما أكدت أ.د.سلوى رشاد عميدكلية الألسن بجامعة عين شمس، أنه استكمالًا لنجاح مشروع القسم يجب أن يتم بناء قاعدة من أعضاء هيئة التدريس الآكاديميين للحفاظ على استمراريته، خاصة و أن أعداد الطلاب الملتحقين بالقسم سيشهد زيادة خلال العام الدراسي القادم. و أوضحت أ.د.سلوى رشاد أن عملية التدريب يمكن أن تتم عبر منصة الكلية للمتدربين المصريين القائمين بالتدريس في القسم؛ لتعويض عدم امكانية حضور الأساتذة الزائرين من البرتغال خلال تلك الفترة.