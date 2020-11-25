محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إزالة المباني المخالفة

واصلت أجهزة حي جنوب بورسعيد برئاسة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب حملاتها لإزالة المباني المخالفة على طريق المحور جنوب بورسعيد، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية المستمرة للقضاء على العشوائيات.

أسفرت الحملة عن إزالة مبني مخالف على مساحة 400 م2 بطريق محور 30 يونيو، حيث تم تنفيذ الإزالة والتنبيه على صاحب المخالفة بعدم تكرارها.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار أعمال إزالة المباني المخالفة والتعديات بالجنوب، تماشيا مع خطة الدولة للقضاء على التعديات و عودة ممتلكات وأراضي الدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات الخدمية التي تساهم في تحقيق الصالح العام.

ولفت إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في مختلف أحياء المحافظة حرصا على عودة الانضباط والمظهر الحضاري للمحافظة.

كانت أحياء بورسعيد قد واصلت حملاتها في توعية وتوجيه الإنذارات لأصحاب المخالفات لسرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة آخر الشهر الجاري، وكذلك حملات إزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بالأحياء.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء بحي المناخ، بلغت حتى 300.

وأشاد المحافظ بسرعة استجابة المواطنين و تقديم طلبات التصالح للمركز التكنولوجي، طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، موجها المواطنين بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي لإنهاء الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.