محافظ بورسعيد: الدولة جادة في التعامل مع مخالفات البناء بعد انتهاء مدة التصالح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الدولة جادة في عدم وجود أي مخالفات للبناء بعد نهاية المدة المحددة للتصالح، مطالبا أبناء المحافظة وجميع الجهات استغلال المهلة المتبقية التي منحتها الدولة، لإثبات جدية التصالح، التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، مشددا على تنفيذ القانون بعدها بكل حزم مع الحالات المخالفة.

وطالب "الغضبان" أصحاب المخالفات الذين تقدموا بطلبات تصالح دون سداد رسوم الجدية، المبادرة بسرعة استكمال الإجراءات، وسداد الرسوم المقررة، موضحا أن طلبات التصالح غير المكتملة ستعتبر كأنها لم تكن، ويتعامل معها كحالات مخالفات بناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية وإدارات التنظيم، بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد داود، نقيب المهندسين بفرع نقابة المهندسين بالمحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة حالات مخالفات البناء، وتوجيه إنذارات أخيرة لمن لم يتقدم، بالإضافة إلى تيسير عمليات تلقي الطلبات وسداد الرسوم الخاصة بالتصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء.

وأشاد المحافظ في وقت سابق، بسرعة استجابة المواطنين وتقديم طلبات التصالح للمركز التكنولوجي، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجها المواطنين بسرعة التوجه للمركز لإنهاء الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح كافة، قبل انتهاء المدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعى بجهود الدولة المصرية ببورسعيد، والتي استهدفت جعل المحافظة المدينة النموذجية الأولى من خلال إقامة مشروعات عملاقة، تحقق خدمة المواطن في المقام الأول، لافتا إلى دور المواطن في دحض الشائعات ومنع تداولها، وعدم الانسياق وراء أصحاب المصالح الشخصية، الذين يستهدفون الإضرار بعقول الشباب و التقليل من جهود الدولة، مؤكدا: لن ندخر جهدا في خدمة المواطن والارتقاء بسبل المعيشة على الأصعدة كافة".