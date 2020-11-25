هاني الناظر عن حديث السيسي بخصوص تطورات كورونا: جرس إنذار

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فيروس كورونا بالأمس كان في توقيته المناسب ليكون بمثابة جرس إنذار مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والوعي دوره هام جدا لمواجهة فيروس كورونا خصوصا في ظل عدم وجود لقاحات ضد الفيروس حتى الآن.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه من الواضح أن المواطنين لازالوا لا يتعاملون مع كورونا بجدية، شارحا أن الدراسات العلمية تؤكد أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وهي أهم من اللقاح والتطعيم، بالإضافة للتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون.

وناشد الناظر المواطنين بعدم الأكل من الشارع أو الأكل بأطباق مشتركة مع الآخرين وعدم استخدام الشيشة والسجائر، كاشفا أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا لن يكون متاحا إلا بشهر سبتمبر المقبل على الرغم من كونه في مراحله الأخيرة وهذا يرجع لأنه عندما سيكون اللقاح متوفرا سيكون الأولوية للأطقم الطبية والتمريض والمساعدين لهم، ومن لهم مشكلات صحية مناعية.

واستكمل الناظر أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بأنه لن يتم التطعيم باللقاح إلا في حال التأكد من أن اللقاح آمن 100% وله فاعلية، ولحين ذلك لابد من التمسك بالاجراءات الاحترازية، مشددا على ممارسة الرياضة وشرب المياه كثيرا وتناول الخضراوات والعسل الأبيض صباحا، والتعرض للشمس بشكل صحي.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا إن هناك لجنة علمية متخصصة تعمل على أزمة الوباء منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى أنه يرى أن "اللقاح الحقيقي هو الوعي" لدى المصريين.

وأوضح السيسي خلال كلمة مسجلة نشرتها الفضائية المصرية، أمس الثلاثاء، أن هذه اللجنة سيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن أن نتعاقد عليها للفترة المقبلة، كاشفًا عن أن اللقاح لن يكون متوافرا إلا اعتبارا من منتصف العام القادم، وأن التعاقد سيبدأ خلال أيام قليلة، واللجنة ستقول أفضل اللقاحات المتاحة.