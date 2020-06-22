محافظ أسيوط يوجه بصرف مستلزمات دفن مريض كورونا في مستشفى الصدر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى الصدر ومخزن الأدوية الرئيسي، بجوار مستشفى الرمد بحي شرق، للوقوف على سير العمل، والتأكد من توفر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأصدر المحافظ تعليماته لوكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف مستلزمات دفن لأسرة أحد المتوفين بالمستشفى وتقديم كافة أوجه المساعدة له.

وحرص المحافظ خلال الجولة على التأكد من توفر الأرصدة الكافية من الأدوية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور علي محمد علي، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتورة إيناس ناجي، مدير إدارة التموين الدوائي بمديرية الصحة، وعدد من مسئولي التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الصدر والتقى بالدكتورة صفاء على أبوالعلا مدير مستشفى الصدر، واستمع إلى احتياجات المستشفى وسير العمل بها والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزلياً وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وشدد المحافظ على الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتشغيل بوابات التعقيم، كما التقى ببعض أهالى المرضى، وأصدر توجيهاته بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.

وفى سياق متصل تفقد المحافظ، مخازن الأدوية الرئيسية بجوار مستشفى الرمد واستمع إلى شرح للدكتورة إيناس ناجي مدير إدارة التموين الدوائي بالمديرية عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجى المتوفر.

كما تفقد المحافظ غرف تخزين الأدوية، خاصة المستخدمة في شنط العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة، كما تابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددا على ضرورة توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

ووجه محافظ أسيوط، خلال الجولة، بتكثيف حملات لجنة التفتيش والمتابعة على جميع مخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة، واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.