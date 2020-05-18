محافظ أسيوط يتفقد القومسيون الطبي ومستشفى الصدر لمتابعة أعمال التطوير

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، مبنى المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي"، ومستشفى صدر أسيوط وذلك للوقوف على إجراءات التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ومتابعة التجهيزات التي تتم لتحويل مستشفى الصدر لمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا.

رافق المحافظ كلا من الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية والمشرف العام على القومسيون الطبي، والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة.

بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أقسام مبنى القومسيون الطبي المجاور لمديرية الصحة للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة أقسامه واطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، معلنًا دعمه للمكان بمعدات تطهير ورش لاستكمال منظومة التطهير.

واستمع المحافظ إلى شرح من "حجازي" لإمكانيات المبنى والخدمات التى يقدمها للمواطنين كما استكمل المحافظ جولته بتفقد الدور الأرضي بمستشفى الصدر، مشددًا على تكثيف حملات التعقيم والتطهير لأقسام المستشفى والاهتمام بأقسام العناية والعزل ومعامل "pcr" المتطورة والتأكيد على التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم وصحة المترددين .

وفي نهاية الجولة، التقى المحافظ بمدير مستشفى الصدر وبعض العاملين بالمستشفى وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية وأعمال التطهير بصفة مستمرة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بالمستشفى.

وأشاد محافظ أسيوط بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات العزل بالمحافظة "أبوتيج النموذجي والراجحي " وعزل المدينة الجامعية لمصابي فيروس كورونا المستجد وقيامها باستقبال المرضى من مختلف محافظات الصعيد، لافتًا إلى الاستعدادات المكثفة بمستشفيات الصدر والحميات تمهيدًا لتشغيلهم كمستشفيات عزل واستيعاب أكبر عدد من المرضى مع توفر الأطقم الطبية المدربة بتلك المستشفيات، معلنًا دعمه الكامل للنهوض بتلك المستشفيات وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.