شاب يدفع حياته ثمنا للشهامة بأسيوط: رفض معاكسة الفتيات فتلقى طعنة

لقي شاب مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين شاب آخر عاكس فتاة أثناء مرورها بالشارع، الذي يوجد فيه محل بقاله ملك المجني عليه بشارع بيوض بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع مشاجرة بالسلاح الأبيض بشارع بيوض بالبندر دائرة القسم وسقوط قتيل.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل محمود علي سيد سعيد، 25 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق من مباحث القسم، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخص آخر يدعى" أحمد رمضان عبد القادر"، 25 سنة، بسبب معاكسة البنات في الشارع فوقعت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، استخدم خلالها المتهم سلاحا أبيض كان بحوزته وطعن به المجني عليه.

جرى القبض على المتهم بمعرفة ضباط مباحث القسم، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.