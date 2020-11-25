"امرأة من زمن الحب".. قصة دور اعتذر عنه "السقا" وذهب لـ كريم عبدالعزيز

في عام 1998 عرض مسلسل "امرأة من زمن الحب"، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا، ولمعت أسماء اثنين من الشباب، ووُضعا في مصاف النجومية، مع أول مشاركة درامية لهما من خلال هذا العمل الفني، وهما كريم عبدالعزيز، وياسمين عبدالعزيز.

مسلسل "امرأة من زمن الحب"، لعب بطولته سميرة أحمد، ويوسف شعبان، وشويكار، وإنعام سالوسة، وعبلة كامل، ومحمد رياض، وجيهان فاضل، وأحمد خليل، وتأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

وقبل هذا الدور، نجح "كريم" في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع أحمد زكي، وتأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة، الأمر الذي لفت نظر الفنانة سميرة أحمد، وقررت الاستعانة به في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، ومنحه دور "هاني" نجل شقيقها السفير وجدي، والذي قام بدوره أحمد خليل، بعد اعتذار الفنان الشاب وقتها أحمد السقا عن الدور لارتباطه بعمل آخر.

ولكن مخرج العمل إسماعيل عبدالحافظ، طلب من الفنانة سميرة أحمد، أن يؤول دور "هاني" إلى نجله الفنان محمد عبدالحافظ، إلا أن الفنانة القديرة اعترضت، وأيدها في الرأي الكاتب أسامة أنور عكاشة، وتم إقناع المخرج الذي غضب بشدة لعدم منح الدور لابنه، بأن شخصية "هاني" لا تناسب شكل وأسلوب نجله.

وشاء القدر أن يفوز كريم عبدالعزيز بالدور الذي نجح في تقديمه للمشاهدين عبر شاشة التليفزيون للمرة الأولى.

وفي التسعينيات من القرن الماضي كانت ياسمين عبدالعزيز، من أشهر فتيات الإعلانات، التي ارتبط بها الجمهور، ما جعل الفنانة سميرة أحمد، أن تطلب إسناد شخصية "هايدي" ابنة شقيقها السفير إلى ياسمين عبدالعزيز.

وحققت ياسمين عبدالعزيزـ نجاحًا كبيرًا في تجربتها الأولى بعالم الدراما وتصبح بعدها إحدى أهم نجمات السينما و التليفزيون.

وتدور أحداث مسلسل امرأة من زمن الحب، حول شخصية "وفية" سميرة أحمد التي تأتي من الصعي لتعيش مع أبناء أخيها في القاهرة، لسفر والدهم إلى الخارج في مهمة دبلوماسية، وتواجه معهم بعض الصعاب، وتغيرات في شخصياتهم، خصوصًا بعد وفاة والدتهم وهم في سن صغيرة.