شرطة برلين: السيارة المصطدمة بمقر ميركل عليها شعارات ضد العولمة

أعلنت الشرطة الألمانية، أن السيارة التي اصطدمت بمبنى المستشارية مكتوب عليها شعارات ضد العولمة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضافت شرطة برلين أن السيارة التي صدمت بوابة مستشارية ميركل كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال والمسنين"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية"

وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" ذكرت في نبأ عاجل عنها قبل قليل، أنّ سيارة اصطدمت ببوابة مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين.