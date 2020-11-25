عامل يقتل صديقة لسرقة هاتفه المحمول في عين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العامة، في كشف غموض واقعة العثور على شخص مقتول داخل شقته في عين شمس، حيث تبين أن عامل وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

وتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجله أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل له ملعومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجني عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة بسلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة، ما أدى لإصابته ومصرعه، واستولى على هاتفه المحمول وكذا حافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالي وفيزا كارت ومتعلقات شخصية، وبإرشاده ضُبطت كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.