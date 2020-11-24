القبض على شاب قتل زميله لسرقة الموتوسيكل في دمياط

ألقت أجهزة الأمن في محافظة دمياط القبض على المتهم بقتل زميله بأجنة بهدف الاستيلاء على الموتوسيكل الخاص به والهواتف المحمولة وأمواله، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت جريمة بشعة قد راح ضحيتها شاب لم يتخط عمره الـ20 عاما، استدرجه القاتل ليلة الحادث، حيث كان مبيت له النية على قتله، معدا لأدوات ارتكاب الجريمة.

دشن أصدقاء الضحية "هاشتاج" عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "عايزين حق محمد نبيل" مطالبين بسرعة القصاص من القاتل الذي أزهق روح شاب كان دائما ما يعطف عليه ويعطيه المال فما كان منه سوى الغدر، على حد تعبيرهم.

يذكر أن بلاغ ورد لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط، يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول بدائرة المركز.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه (نجار - مقيم بدائرة المركز) وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، و بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله مع المجني عليه بإحدى ورش الموبيليا ونظراً لعلمه بامتلاكه لدراجة نارية عقد العزم على التخلص منه وسرقة الدراجة.

وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخططه استدرج الضحية بمكان العثور على جثته، واستقل الدراجة رفقته وعقب ذلك تعدى عليه بالضرب بأجنة حديدية واستولى على (الدراجة النارية، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي) وبعدها باع الدراجة النارية.

وجرى بإرشاده ضبط (الهاتفين المحمولين) خاصين بالمجني عليه، الأداة المستخدمة، وكذلك الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلين له، يشتريان المسروقات منه ومبلغ مالي "من متحصلات بيعها".

وعليه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.