قتل زوجته وأدعى سقوطها على السلم.. تجديد حبس شاب بالشرقية 15 يومًا

قررت نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس شاب قتل زوجته "خنقا"، وأدعى سقوطها على السلم، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بورود بلاغا من أسرة "أ . ح. ف"، 29 عاما، ربة منزل، باتهام زوجها "ي. م"، 30 عاما، صاحب محل لبيع الأسماك، مقيم بقرية بني عامر، التابعة لمركز الزقازيق، بقتلها.

وأفادت الأسرة خلال "البلاغ" أنهم فوجئوا بتلقي اتصال هاتفي من المتهم، يخبرهم بوفاة ابنتهم، إثر سقوطها، في أثناء "نشر الملابس".

وانتقلت قوة من الشرطة، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وكشف ملابسات وغموض الواقعة.

وتبين وجود آثار "خنق" حول عنق المتوفية، وكدمات بجسدها، ووجود خدوش في الوجه، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الشرعي لتشريح الجثمان، وتحديد سبب الوفاة.

وألقت الشرطة القبض على الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، في أثناء مشاجرة بينهما، مشيرا إلى أنهما تشاجرا بسبب خلافات مادية، ومطالبتها له بالحفاظ على دخله من "مال عمله"، وتفتيشها في هاتفه.

ولفت الزوج إلى أن المشاجرة تطورت للاعتداء اللفظي والضرب، ثم خنقها بـ"إيشارب" كانت تغطي به شعرها، ثم حاول إبعاد التهمة عنه بنقلها إلى السلم والادعاء بسقوطها من عليه، في أثناء توجهها لـ"نشر الملابس".

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس الزوج المتهم على ذمة القضية.